Chega ao Brasil primeiro avião da FAB com brasileiros que estavam em Israel

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que resgatou o primeiro grupo de brasileiros que estava em Israel, pousou em Brasília durante a madrugada desta quarta-feira (11). O voo, que partiu de Tel Aviv na terça-feira (10), durou cerca de 14 horas.

Foram trazidos 211 brasileiros resgatados da guerra de Israel, iniciada na madrugada do último sábado (7), após ataque do grupo extremista Hamas.

Após resolução de questões alfandegárias, os repatriados com destino final em Brasília serão direcionados à área doméstica do Aeroporto Internacional do Distrito Federal.

Até domingo (15), outros cinco voos devem sair do país para o resgate de brasileiros que estão na região, segundo o Itamaraty. 2.500 pessoas, sendo a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, sinalizaram que queriam deixar Israel em resgates da FAB.

O Itamaraty recomenda que todos que possuam passagens aéreas ou que possam comprá-las embarquem em voos comerciais do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, o maior terminal de Israel, para liberarem assentos nas aeronaves da FAB.

Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel, e 6 mil na Palestina, segundo estimativas do Itamaraty, sendo que a maioria está fora da área de conflito.

