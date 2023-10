Chapecoense supera Criciúma fora de casa e acirra briga contra rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 23:41 Compartilhe

A Chapecoense acirrou ainda mais a briga contra o rebaixamento ao derrotar o Criciúma por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Heriberto Hülse, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois gols da equipe visitante foram marcados pelo volante Gustavo Cazonatti. Hygor descontou nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Criciúma ficou em oitavo lugar, com 51 pontos, perdendo grande chance de se aproximar do G-4. A Chapecoense, por outro lado, continua na zona de rebaixamento, com 33 pontos, contra 34 da Ponte Preta, a primeira equipe fora da zona do descenso.

O jogo começou sem muitas emoções, com as duas equipes cautelosas. A Chapecoense foi mais ousada e chegou ao gol aos 24 minutos. Bruno Nazário cruzou na cabeça de Gustavo Cazonatti, que apareceu como elemento surpresa para fazer 1 a 0.

O Criciúma resolveu jogar depois do gol sofrido. Aos 32 minutos, Jonathan arriscou de fora da área e mandou na trave. Logo depois, aos 42, Hygor chegou a marcar, após rebote do goleiro Airton, mas o lance foi anulado e o impedimento acabou sendo marcado. Após o susto, a Chapecoense passou a administrar o resultado e acabou levando a vantagem para o intervalo.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo da etapa inicial. A Chapecoense novamente foi mais eficaz e ampliou o placar aos 15 minutos, quando Ronei colocou a bola na medida para Gustavo Cazonatti. O volante fez mais um.

A situação do Criciúma piorou ainda mais aos 22 minutos. Logo após as mudanças do técnico Claudio Tencati, Rayan levou o segundo amarelo e acabou sendo expulso.

Com um jogador a mais, a Chapecoense valorizou a posse de bola, conseguiu o controle da partida, mas sofreu um susto no fim. Aos 52, Hygor marcou para o Criciúma e colocou fogo nos minutos finais. O time carvoeiro esboçou uma pressão, mas não evitou a derrota.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Sport na sexta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). No dia seguinte, o Criciúma visita o CRB, às 17h, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 X 2 CHAPECOENSE

CRICIÚMA – Gustavo; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Rayan e Hélder (Marcelo Hermes); Rômulo (Marquinhos Gabriel), Barreto (Miqueias), Hygor e Fellipe Mateus; Fabinho (Walisson Maia) e Eder. Técnico: Claudio Tencati.

CHAPECOENSE – Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti (Cristiano), Bruno Nazário (Tomas Bastos), Victor Ferraz (Bruno Vinícius), Giovanni Pavani e Marcinho (Marco Antônio); Henrique Dourado (Felipe Ferreira). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Gustavo Cazonatti, aos 24 minutos do primeiro tempo. Cazonatti, aos 15, e Hygor, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Cazonatti (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Rayan (Criciúma).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA – Não divulgado.





PÚBLICO – 14.012 torcedores

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

