O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta sexta-feira que a decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários não terá impacto sobre as projeções de arrecadação da União com dividendos para 2024. “Do ponto de vista fiscal nós só colocamos na previsão, na peça orçamentária, os dividendos que eram regulares”, disse durante live.

“Dividendo extraordinário não estava na nossa conta e, portanto, não tem efeito sobre o que estava previsto”, reiterou.

