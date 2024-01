Cerca de 120.000 menores cruzaram a selva panamenha de Darién em 2023

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/01/2024 - 18:38 Para compartilhar:

Cerca de 120.000 menores de idade cruzaram a inóspita selva de Darién, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, entre os 520.085 migrantes que tentaram chegar ilegalmente aos Estados Unidos em 2023 – um número recorde -, informou o governo panamenho nesta segunda-feira (1º).

“O [ano de] 2023 terminou com 520.085 migrantes que cruzaram a selva de Darién. Destes, 120.000 foram menores de idade”, informou o Ministério da Segurança Pública do Panamá em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Os migrantes demoram entre três e seis dias para atravessar a fronteira natural entre a Colômbia e o Panamá, de 266 km de extensão e 575.000 hectares de superfície, onde enfrentam perigos naturais, mas também grupos criminosos.

Em novembro, a organização Médicos sem Fronteiras (MSF) disse ter atendido mais de 400 casos de migrantes que foram vítimas de abusos sexuais, 97% delas mulheres, algumas meninas.

Segundo dados do Ministério da Segurança, os venezuelanos lideram a lista das nacionalidades mais recorrentes de migrantes que atravessam a perigosa selva, com 328.667 pessoas, seguidos de 57.222 equatorianos, 46.558 haitianos e 25.344 chineses.

Também há vietnamitas, afegãos e migrantes de países africanos. Tem gente de todas as idades, inclusive bebês com poucas semanas de vida, segundo os informes.

A situação obrigou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a instalar centros de atendimento para migrantes em diferentes pontos do país.

Esta selva se tornou um corredor para os migrantes que, partindo da América do Sul, tentam chegar aos Estados Unidos através da América Central e do México.

O recorde de 520.085 migrantes supera em mais de 109% o número de 2022, quando passaram pela selva de Darién 248.000 pessoas, segundo dados oficiais panamenhos.

Para tentar conter esta onda migratória, as autoridades panamenhas anunciaram em 9 de setembro uma série de medidas, como o aumento das deportações das pessoas que entrarem irregularmente no país.

Após cruzar a selva, os milhares de migrantes atravessam o Panamá com destino à fronteira com a Costa Rica e seguem depois para Nicarágua, Honduras, Guatemala e México, até chegarem à fronteira com os Estados Unidos.

