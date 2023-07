Celebridades chamam atenção com looks icônicos em première de filme da Barbie

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 9:02 Compartilhe

Neste domingo, 9 de julho, em Los Angeles, Califórnia, foi realizada a première do longa mais esperado do ano, ‘Barbie’, que será lançado dia 20 de julho. As estrelas desfilaram e apresentaram looks surpreendentes ao longo do tapete rosa no Shrine Auditorium and Expo Hall.

Margot Robbie, protagonista do filme, apostou no outfit icônico da coleção Barbie ‘Solo in the Spotlight’, uma edição rara e especial lançada em 1960. O vestido preto luminoso foi feito sob o comando do diretor criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry.

O modelo proposto para o corpete da atriz foi totalmente bordado com lantejoulas, e com várias camadas de tule preto. Além disso, próximo à base do modelito, havia uma única rosa que foi totalmente pintada à mão.

Beatriz Barhouch, digital influencer e designer de moda, comenta sobre a importância de um look impactante para um evento tão importante tanto para a história da moda, quanto para o cinema. “O tapete rosa da première de Barbie foi o momento perfeito para as estrelas brilharem e deixarem sua marca no cenário fashion”, afirma.

Outras celebridades também atraíram olhares durante o evento, principalmente as responsáveis pela trilha sonora do longa. Dua Lipa apostou no brilho, na transparência e na sensualidade ao usar um vestido telado da Versace.

Enquanto isso, Billie Eilish trouxe toda a versatilidade do seu estilo, causando impacto com uma camisa social oversize rosa, gravata pink, calça e sneakers altos com cadarços grossos soltos.

A roteirista e diretora do filme, Greta Celeste Gerwig, famosa pelas produções de “Adoráveis Mulheres” (2019), “Lady Bird: A Hora de Voar” (2017) e “Frances Ha” (2012), também abalou o evento com seu look rosa deslumbrante.

“A première de Barbie mostrou como a moda e o cinema podem se unir de forma incrível. Os looks deslumbrantes das estrelas refletem a criatividade e o poder de expressão que ambos os campos possuem. O evento foi marcado por visuais memoráveis e provou mais uma vez a influência e a importância da moda no mundo do entretenimento”, afirma a influenciadora.

A première de Barbie foi um verdadeiro espetáculo fashion, onde as estrelas brilharam intensamente no tapete rosa. O evento serviu como palco para a fusão entre moda e cinema, destacando a importância do visual impactante e criativo.

A celebração deixou claro que o mundo fashion continua inspirando e sendo inspirado pela sétima arte, reafirmando sua influência e relevância na indústria do entretenimento.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias