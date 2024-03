‘Celebração de fé e Justiça’, diz Flávio Dino após prisão de suspeitos por assassinato de Marielle

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/03/2024 - 8:43 Para compartilhar:

Na manha deste domingo, 24, uma operação conjunta da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal prendeu três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018.

Foram presos os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio. As informações são do g1.

No X (antigo Twitter), o ministro do STF Flávio Dino comentou o caso:

Domingo de Ramos, domingo de celebração da Fé e da Justiça.

Livro dos Salmos:

“Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados.”

“Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 24, 2024

A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco também comemorou as prisões dos supostos mandantes do crime contra sua irmã:

Só deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê? Agradeço o empenho da PF, do gov federal, do MP federal e estadual e do Ministro @alexandre .… — Anielle Franco (@aniellefranco) March 24, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias