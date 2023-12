CAS suspende TrasnferBan imposto pela Fifa e libera o Fortaleza para contratar reforços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 14:21 Para compartilhar:

Acionado na Fifa pelo Colo-Colo por causa da contratação do atacante Lucero, o Fortaleza estava impedido de contratar por duas janelas de transferências após ter sido enquadrado no TransferBan. Nesta quarta-feira, o clube brasileiro celebrou decisão favorável dada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que o liberou da punição até um novo julgamento.

O clube chileno acusou o Fortaleza de fazer o argentino forçar o rompimento do contrato e cobrava R$ 10 milhões de indenização, sob alegação que não havia cláusula de saída no contrato do atacante. Ainda queria que o jogador ficasse afastado dos campos por quatro meses.

“O Fortaleza Esporte Clube informa que a Corte Arbitral do Esporte (CAS), através de decisão concedida na presente data, suspendeu todos os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da Fifa, que havia determinado a imposição de proibição de registrar novos atletas (TransferBan)”, revelou o Fortaleza, em nota oficial.

O clube havia entrado com recurso dizendo-se inocente na negociação e que não atuou de má-fé para fechar o negócio, justificativa que parece ter convencido. O CAS deu ganho de causa provisório e o Fortaleza pode se reforçar para 2024.

“Portanto, o Fortaleza EC encontra-se livre para realizar contratações nas próximas janelas de transferências. O clube aguardará novo julgamento perante o CAS, oportunidade em que o teor integral do processo será reapreciado.”

