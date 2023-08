Carro-bomba explode em Quito sem provocar vítimas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/08/2023 - 8:50 Compartilhe

Um carro-bomba explodiu na quarta-feira (30) à noite em uma área comercial de Quito sem provocar vítimas, um ato incomum na capital do Equador, no momento em que o país enfrenta uma onda de violência vinculada ao narcotráfico.

O veículo explodiu com a ativação de “dois cilindros de gás com combustível, um dispositivo de fósforo lento e aparentemente dinamite”, afirmou o diretor de investigações da polícia, general Pablo Ramírez, à imprensa.

Os bombeiros informaram que o incêndio foi controlado e nenhuma pessoa foi afetada.

A polícia anunciou que investiga os relatos sobre um segundo veículo “queimado” em Quito.

Horas após o primeiro incidente, Ramírez destacou que policiais prenderam seis suspeitos, incluindo uma pessoa de nacionalidade colombiana, a vários quilômetros do local da explosão. Os detidos têm antecedentes por extorsão, roubo e homicídio.

“Três deles foram detidos há 15 dias pelo roubo de um caminhão e sequestros para extorsão em diversos pontos da cidade e foram liberados com medidas alternativas”, afirmou o comandante da polícia.

Durante a madrugada, o presidente Guillermo Lasso informou na rede X, ex-Twitter, que “a polícia estava coletando evidências para determinar se foi um acidente ou um ato provocado”.

– Presos transferidos –

Este tipo de ataque é incomum na capital equatoriana. Em janeiro de 2018 um carro-bomba explodiu em uma localidade na fronteira com a Colômbia (norte). O alvo era um quartel da polícia e a ação deixou 23 pessoas levemente feridas, além de ter provocado danos materiais.

Na ação de quarta-feira, dois indivíduos “que estavam em uma motocicleta lançaram um líquido inflamável, que provocou a explosão do carro, onde estavam dois cilindros de gás”, informou a polícia.

A explosão aconteceu perto de um edifício que abriga escritórios do SNAI, o serviço nacional que administra o sistema carcerário e que na quarta-feira transferiu detentos de penitenciárias para evitar confrontos entre grupos de narcotraficantes.

Vários massacres carcerários foram registrados desde 2021 no Equador, com mais de 430 detentos mortos.

Ramírez afirmou que a transferência dos detentos “possivelmente” é a causa da explosão do carro-bomba.

– Guardas sequestrados –

Diante da guerra entre organizações que possuem vínculos com cartéis mexicanos e colombianos, Lasso decretou em 24 de julho estado de exceção por 60 dias para todo o sistema penitenciário do Equador, o que permite mobilizar os militares para controlar as prisões.

Com o mandato, centenas de soldados e policiais participaram na quarta-feira de uma operação para procurar armas, munições e explosivos em uma penitenciária na cidade andina de Latacunga (sul), que já foi cenário de disputas fatais entre os detentos.

Em protesto contra a intervenção, detentos de uma penitenciária da cidade de Cuenca (sul andino) tomaram vários carcereiros como reféns. “Os servidores sequestrados estão bem”, afirmou o SNAI, sem informar se eles foram liberados.





A cidade portuária de Guayaquil (sudoeste), a segunda maior do Equador, virou um reduto da violência dos grupos ligados ao narcotráfico, com carros-bomba, massacres em penitenciárias, cadáveres esquartejados e pendurados em pontes, sequestros e extorsões.

Grupos de narcotraficantes, que usam as prisões como centros de operações, também se enfrentam nas ruas. A taxa de homicídios no país atingiu o recorde de 26 para cada 100.000habitantes em 2022, quase o dobro do ano anterior.

Desde 2021, o Equador, que fica entre a Colômbia e o Peru – os principais produtores mundiais de cocaína -, apreendeu 530 toneladas de cocaína.

