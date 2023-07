Carreiras que ‘brigam’ com o governo ganharão vagas em concursos: veja distribuição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 12:51 Compartilhe

Carreiras que estão discutindo demandas específicas com o governo federal foram contempladas com o anúncio de novas vagas em concursos públicos feito na manhã desta terça-feira, 18, pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Esse é o caso do Banco Central e da Agência Nacional de Mineração (ANM), que estão em operação padrão e em greve, respectivamente, em busca de mudanças específicas de reestruturação de carreira.

Como o Estadão/Broadcast já mostrou, para o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), a realização de concurso antes da reestruturação da carreira não atende ao pleito dos servidores, e a operação padrão deve ser endurecida. Na ANM, já foram feitas três paralisações este ano, cobrando concursos e a reestruturação da agência.

Essas demandas já fizeram a ministra Dweck afirmar que esses servidores estariam entre as primeiras categorias a terem mesas específicas de negociação instaladas pelo governo federal.

Veja quais órgãos terão concurso e a quantidade de vagas:

– ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico: 40 vagas

– Anac – Agência Nacional de Aviação Civil: 70 vagas

– Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações: 50 vagas

– Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica: 40 vagas

– ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar: 35 vagas

– Antaq – Agência Nacional de Transportes Aquaviários: 30 vagas

– ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres: 50 vagas

– Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 50 vagas

– BC – Banco Central do Brasil: 100 vagas

– CVM – Comissão de Valores Mobiliários: 60 vagas

– IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 895 vagas

– Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: 80 vagas

– Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (ACE): 50 vagas





– Ministério da Fazenda (AFFC): 40 vagas

– Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS): 500 vagas (são carreiras transversais que atenderão a outros órgãos, mas neste momento estão vinculadas à Gestão)

– Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG): 150 vagas

– Ministério da Justiça e Segurança Pública: 100 vagas

– Ministério do Planejamento e Orçamento: 100 vagas

– Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 40 vagas

Total: 2.480 vagas

Veja a distribuição de vagas para quem já foi aprovado em concurso:

– Icmbio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: 160 vagas

– Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: 257 vagas

– Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 102 vagas

– ANM – Agência Nacional de Mineração: 27 vagas





Total: 546 vagas

