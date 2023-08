Cantora Maiara é diagnosticada com alopecia; doença causa queda de cabelo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 10:48 Compartilhe

Maiara, assim como sua irmã gêmea e dupla Maraisa, também foi diagnosticada com alopecia, uma doença autoimune que causa queda de cabelo. Nas redes sociais, a cantora comentou o assunto para conscientizar o público.

“Não adianta só ter um cabelo bonito por fora, ele tem que estar saudável por dentro também”, relatou a artista, que está em tratamento.

Para manter os fios longos e o cabelo cheio, a cantora usa mega hair. “A Eliana e o doutor Domingos fazem isso por mim. Eles cuidam do meu cabelo de forma integral, desde a escolha do mega, a troca, até o método da microemborrachada. E não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima”, contou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias