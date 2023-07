Campeão mundial, Cesc Fàbregas anuncia aposentadoria: ‘Agora começa um novo desafio’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 16:26 Compartilhe

Cesc Fàbregas, campeão mundial com a Espanha em 2010, anunciou neste sábado sua aposentadoria dos gramados. Com 36 anos, o agora ex-jogador colecionou grandes títulos na carreira e fez história em gigantes europeus, como Arsenal, Barcelona e Chelsea. Nas redes sociais, o espanhol já avisou que irá seguir a carreira de treinador, assumindo o time B do Calcio Como, clube da segunda divisão italiana.

“Vivi experiências que nunca pensei, nem em um milhão de anos, que chegaria perto. Aprendi três idiomas e posso dizer que isso me tornou mais compassivo e sábio. Valeu muito a pena por todas as grandes lembranças e amigos que fiz ao longo do caminho”, disse o espanhol, em suas redes sociais.

Além da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, Fàbregas também foi bicampeão da Eurocopa com a Espanha, em 2008 e 2012. “Levantei a Copa do Mundo, duas Euros, ganhei tudo na Inglaterra e Espanha e quase todos os troféus europeus. Foi uma jornada impossível de esquecer”, completou o espanhol.

Com mais de 300 jogos no Arsenal, Fàbregas está na galeria de ídolos do clube, onde iniciou sua carreira profissional e foi campeão da Copa da Inglaterra. Em 2011, o meia forçou sua negociação para o Barcelona de Pep Guardiola e levantou um troféu do Campeonato Espanhol, um do Mundial de Clubes e um da Copa do Rei com o técnico. Após três anos na Espanha, voltou ao futebol inglês e assinou com o Chelsea, onde colecionou mais taças: duas do Campeonato Inglês, uma da Liga Europa e outra da Copa da Inglaterra.

Agora fora das quatro linhas, Fàbregas já anunciou que irá seguir perto dos gramados, mas em nova função. “Mas nem tudo é tristeza, agora também começa um novo desafio. Estou feliz em anunciar que vou cruzar a linha branca e começar a treinar a equipe B do Calcio Como, um clube e um projeto que me deixam extremamente empolgado.”

Na segunda divisão do Campeonato Italiano, o Calcio Como foi o último clube do espanhol antes da aposentadoria, com 17 jogos e duas assistências. “Este maravilhoso clube conquistou meu coração desde o primeiro minuto e chegou a mim no momento perfeito da minha carreira. Farei tudo o que estiver ao meu alcance”, finalizou o agora ex-jogador.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias