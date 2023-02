Cameron Norrie bate Carlos Alcaraz em revanche e é campeão do Rio Open

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2023 - 20:52 Compartilhe

Uma semana depois de perder o título do ATP 250 de Buenos Aires para Carlos Alcaraz, o britânico Cameron Norrie reencontrou o fenômeno espanhol de 19 anos na final do Rio Open e levantou a taça após conquistar uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/5. A decisão, que durou 2h41min, foi a mais longa do torneio brasileiro de nível ATP 500.

Campeão do Rio Open no ano passado, Alcaraz, atual número 2 do mundo, lutava para ser o primeiro bicampeão da competição, mas encontrou um adversário muito focado e teve limitações próprias em seu caminho que impediram a conquista. Mesmo derrotado, foi aplaudido e teve o nome gritado pelos torcedores brasileiros quando falou, após a partida, sobre o carinho que tem pelo Brasil, onde venceu seu primeiro jogo nível ATP no saibro, em 2022.

Responsável pela queda do espanhol adotado pela torcida da casa, Cameron Norrie também mostrou carinho pelo país e falou sobre a visita que fez a uma escola de tênis para crianças da Rocinha. Atual 13º colocado do ranking, celebrou seu quinto título no circuito, o segundo no saibro. Com a conquista, deve subir para o 12º lugar na atualização da classificação desta segunda-feira.

O primeiro set foi equilibrado, especialmente em razão dos muitos erros cometidos por Alcaraz, que oscilou de desempenho durante todo o torneio. Ele vem de uma sequência cansativa após o ATP 250 de Buenos Aires, sua primeira competição oficial desde que abandonou o Masters de Paris, em novembro, por causa de uma lesão abdominal, antes de sofrer nova lesão, dessa vez na perna, e ficar de fora do Aberto da Austrália deste ano.





Mesmo errando mais do que o normal, o fenômeno se impôs quando precisou durante o set inicial e, quando conseguiu a primeira quebra da partida, foi para fechar a parcial em 7/5 ao seu favor. No segundo set, viu a oscilação cobrar mais . Após um início avassalador, com uma quebra no segundo game e um triunfo rápido e direto no terceiro para colocar 3 a 0 na parcial, viu Norrie reagir até buscar o empate por 3 a 3.

A virada veio com a quebra do serviço do espanhol, que chegou a responder quebrando o saque do britânico para empatar por 4 a 4. O oitavo game, contudo, foi o último do segundo set vencido por Alcaraz. Cameron Norrie conseguiu mais uma quebra para voltar a ficar em vantagem e sacramentou o set point, fechando em 6/4.

O terceiro set começou da mesma forma que o segundo. Alcaraz quebrou o saque do britânico e abriu 2 a 0, mas não foi além disso, pois logo também sofreu uma quebra. Cada tenista conseguiu quebrar o serviço adversário mais uma vez. O vira-vira levou o jogo a um 4 a 4 e culminou em um nono game que tornou-se uma batalha duríssima. Alcaraz mostrou sua técnica e usou bolas curtas para dominar o adversário em alguns momentos, conseguiu desgastá-lo e fechou o game confirmando serviço.

Embora tenha dado sinais de desgaste, Norrie mostrou força em game resolvido de forma bem mais rápida para empatar por 5 a 5. Em seguida, quebrou o serviço do fenômeno e teve a oportunidade de sacar buscando o match point. A primeira tentativa foi salva por Alcaraz, mas a segunda foi sacramentada com um ace.

