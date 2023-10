‘Calçado pré-histórico’ com mais de 6.000 anos descoberto em caverna espanhola

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/10/2023 - 1:24 Compartilhe

O que pode ter sido o par de sapatos mais antigo da Europa foi descoberto numa caverna em Espanha e é agora considerado muito mais antigo do que os cientistas pensavam anteriormente.

Cerca de 20 pares de sandálias têm pelo menos 6.200 anos – e possivelmente mais velhos – enquanto outros objetos tecidos na caverna datam de 9.500 anos, de acordo com um novo estudo realizado por cientistas.

A notícia surgiu depois que os cientistas usaram a datação por carbono em 76 objetos da Cueva de los Murciélagos, Albuñol, perto de Granada, que foram escavados por mineiros no século XIX.

Entre os objetos estão cestos que representam a primeira evidência direta da habilidade nas sociedades mesolíticas de caçadores-coletores no sul da Europa.

Os objetos, feitos de madeira, junco e esparto, datam do período inicial e médio do Holoceno, entre 9.500 e 6.200 anos atrás, disseram os cientistas.

A Universidade de Alcala (UAH) e a Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) foram publicadas na revista Science Advances.

Disse Francisco Martínez Sevilla, pesquisador do Departamento de Pré-história da UAH: “Estes são o conjunto mais antigo e mais amplo de calçado pré-histórico, tanto na Península Ibérica como na Europa, sem paralelo em outras latitudes”, como disse SWNS, o serviço de notícias britânico , relatado.

“A nova datação dos cestos de esparto da Cueva de los Murciélagos de Albuñol abre uma janela de oportunidade para a compreensão das últimas sociedades de caçadores-coletores do Holoceno inicial.”

Acrescentou: “A qualidade e a complexidade tecnológica da cestaria fazem-nos questionar as suposições simplistas que temos sobre as comunidades humanas antes da chegada da agricultura ao Sul da Europa”.

Ele disse que o trabalho e o projeto que está sendo desenvolvido “[colocam] a Cueva de los Murciélagos como um local único na Europa para estudar os materiais orgânicos das populações pré-históricas”.

A Cueva de los Murciélagos, ou “Caverna dos Morcegos”, está localizada na costa de Granada, ao sul da Serra Nevada.

Acredita-se que os achados estejam bem preservados, graças aos baixos níveis de umidade da área.

A caverna do morcego abre-se no lado direito do Barranco de las Angosturas, a uma altitude de 450 metros acima do nível do mar e a cerca de sete quilómetros da atual costa.

É um dos sítios arqueológicos pré-históricos mais emblemáticos da Península Ibérica devido à rara preservação de materiais orgânicos, disse ainda o SWNS.

A coautora do estudo, María Herrero Otal, disse: “Os objetos de esparto de Cueva de los Murciélagos são o conjunto mais antigo e mais bem preservado de materiais de fibra vegetal no sul da Europa até agora conhecido”, como também observou o SWNS.

“A diversidade tecnológica e o tratamento da matéria-prima documentada demonstram a capacidade das comunidades pré-históricas em dominar esse tipo de artesanato, pelo menos desde 9.500 anos atrás, no período Mesolítico.”

Ela acrescentou: “Apenas um tipo de técnica relacionada aos caçadores-coletores foi identificado, enquanto a gama tipológica, tecnológica e de tratamento do esparto foi ampliada durante o Neolítico de 7.200 para 6.200 anos antes do presente”.





Ela também disse: “A diversidade tecnológica e o tratamento de matérias-primas documentados destacam a habilidade das comunidades pré-históricas”, conforme relatou a BBC sobre as conclusões do estudo.

Um par de sapatos de couro de 5.500 anos foi descoberto em uma caverna na Armênia em 2008, enquanto o mais velho da Grã-Bretanha seria um sapato infantil de 3.000 anos de idade, no final da Idade do Bronze, no norte de Kent.

No entanto, o calçado mais antigo do mundo, datado de aproximadamente 10.000 anos, foi encontrado em Fort Rock, Oregon, em 1938.

As Sandálias Fort Rock, como são conhecidas pelos pesquisadores, estão abrigadas no Museu de História Natural e Cultural da Universidade de Oregon, em Eugene, de acordo com o Boletim Bend . Eles eram feitos de casca de artemísia e outras fibras.

As Fort Rock Sandals foram encontradas sob uma camada de cinzas vulcânicas provenientes da erupção do Monte Mazama, há 7.700 anos, indicou a mesma fonte.

