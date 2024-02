Caixa lança concurso público para preencher mais de 4.000 vagas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 18:00 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal lançou oficialmente nesta quarta-feira, 21, um concurso público para preencher mais de 4.000 vagas em todo o País, o que inclui cadastro reserva. O edital do concurso será publicado na quinta, 22.

Ao todo, a Caixa abrirá 2.000 vagas para técnico bancário, ou economiários, como são chamados os bancários que entram para funções variadas no dia a dia do banco. Outras 2.000 vagas serão para técnicos em tecnologia. As 4.000 vagas são para nível médio.

O banco também abrirá 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e outras 22 para engenheiros de segurança do trabalho. O concurso havia sido anunciado a funcionários do banco pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, em janeiro deste ano.

“Com o novo concurso, buscamos fortalecer a rede de atendimento do banco, proporcionando mais eficiência na execução das atividades da Caixa, oportunizando o ingresso de pessoas das mais variadas regiões no mercado de

trabalho, gerando emprego e renda”, diz Vieira, em nota.

A Fundação Cesgranrio aplicará as provas, cujas datas não foram informadas pela Caixa. Os aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano para apresentar documentos e fazer os exames médicos obrigatórios.

Nas carreiras de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 3.762, enquanto para as de médico do trabalho é de R$ 11.186, e para as de engenheiro de segurança do trabalho, de R$ 14.915. Há ainda benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, entre outros.

