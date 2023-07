Caixa conclui distribuição de R$ 12,7 bilhões do lucro do FGTS em 2022 a trabalhadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 11:14 Compartilhe

A Caixa concluiu neste domingo (30) a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2022 entre os cotistas. No total, foram distribuídos R$ 12,7 bilhões em 217,7 milhões de contas de FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro do ano passado. Com isso, 132 milhões de trabalhadores receberam o crédito proporcional ao saldo existente naquela data.

O valor de R$ 12,7 bilhões que foi distribuído representa 99% do resultado positivo de R$ 12,8 bilhões registrado pelo FGTS no ano passado e foi aprovado pelo Conselho Curador do fundo na terça-feira passada (25). Segundo a Caixa, que é agente operador do FGTS, a conclusão do crédito dos valores na conta dos cotistas foi antecipado em 31 dias.

O resultado do fundo é decorrente do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Com a distribuição do lucro, o rendimento final das contas do FGTS será de 7,09%, superior à inflação registrada no ano passado (5,79%). Ou seja, os cotistas terão ganho real de 1,3%. A remuneração mensal do fundo é de TR mais 3% ao ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias