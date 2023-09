Caio Henrique passará por cirurgia e ficará de 6 a 8 meses afastado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2023 - 12:29 Compartilhe

O lateral-esquerdo brasileiro Caio Henrique, do Monaco, que se lesionou no jogo contra o Nice na semana passada, será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e sua recuperação levará de seis a oito meses, anunciou o técnico Adi Hütter nesta quinta-feira (28).

“Conversamos muito com Caio”, afirmou Hütter em entrevista coletiva. “É muito duro para ele, principalmente pelo nível em que ele estava. Um nível que o levou à Seleção Brasileira em setembro e a ser convocado também para outubro”, quando acontecem os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“Ele será operado, com 100% de certeza”, acrescentou o treinador do time do Principado. “Sobre seu retorno, varia para cada pessoa, mas ele ficará fora por um período de seis a oito meses”.

O jogador de 26 anos sofreu a lesão no início do segundo tempo na derrota do Monaco para o Nice por 1 a 0, na última sexta-feira, pelo Campeonato Francês. Ele ainda permaneceu em campo por mais 30 minutos, até ser substituído pelo senegalês Ismail Jakobs.

