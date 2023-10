Bruna Marquezine ri ao falar sobre ‘livramento’ e fãs relacionam momento a Neymar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 11:29 Para compartilhar:

Bruna Marquezine foi a estrela de mais um vídeo viral na noite desta segunda-feira, 30. Em participação no programa online De Frente Com a Blogueirinha, a atriz desabafou sobre sua experiência em novelas, brincou com a apresentadora e foi assunto nas redes sociais – principalmente com o momento final da entrevista.

No tradicional “bate-bola” de Blogueirinha, a apresentadora perguntou qual seria “um livramento” na vida da atriz. Imediatamente, Marquezine caiu em gargalhada.

“Um livramento?”, riu a atriz. “Primeira coisa [que vier na sua cabeça]”, respondeu a apresentadora.

“Eu não sei, eu tô cansada. Deixa eu pensar na segunda”, disse Bruna.

As duas seguiram rindo até que, finalmente, Bruna respondeu. “Eu não sei, Deus nos livra diariamente de coisas que a gente nem imagina”, brincou.

Imediatamente, internautas associaram a pergunta a Neymar, mesmo que a atriz não tenha citado nomes. “Todos pensamos a mesma coisa?”, comentou uma fã. “Bruna, se você não falar, eu falo: Neymar”, comentou outro.

Bruna Marquezine namorou com o jogador pela primeira vez em 2013 e, ao longo dos anos, teve diversas idas e vindas. Em 2018, o ex-casal terminou de forma definitiva.

