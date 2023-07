Britney Spears é agredida por segurança de astro da NBA, afirma site 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 16:59 Compartilhe

A cantora Britney Spears registrou boletim de ocorrência após ter sido vítima de agressão, na noite da última quarta-feira (05), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

As informações são do site TMZ.

De acordo com o registro policial, ela teria sido agredida por um segurança do astro do basquete norte-americano Victor Wembanyama, da NBA, enquanto estavam em um restaurante.

Britney, que disse ser fã do jogador, foi atingida no rosto.

O caso teria acontecido por volta das 20h30, quando a PopStar estava em um hotel, acompanhada pelo marido, Sam Asghari, e por mais duas pessoas.

Ela teria se aproximado ao ver o atleta e dado um ‘tapinha nas costas’, ao solicitar uma foto com o astro.

Nesse momento, o segurança teria acertado a cantora, que caiu em seguida.

Ainda segundo informações do TMZ, a cantora se recompôs e voltou para a sua mesa. Ela recebeu um pedido de desculpas ao ser reconhecida minutos após.

