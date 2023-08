Brasil tem 364 espécies classificadas como ameaçadas de extinção

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/08/2023 - 1:51 Compartilhe

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou oficialmente nesta quarta-feira (2) uma plataforma que reúne dados de 14.785 espécies da fauna brasileira avaliadas em relação ao risco de extinção.

Dessas, 5.513 têm fichas completas em formato PDF e html. A intenção do instituto é gerar fichas do mesmo tipo para todas as espécies incluídas na base de dados.

Chamado de Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (Salve), a iniciativa começou a ser desenvolvida em 2016.

Segundo os dados divulgado pelo instituto, a fauna brasileira tem 364 espécies classificadas como Criticamente em Perigo (CR), a categoria de maior risco atribuído pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).

De acordo com a plataforma, entre as espécies ameaçadas, 270 são invertebrados terrestres, 291 peixes terrestres, 256 aves, 102 peixes marinhos, 90 mamíferos, 78 invertebrados de água doce, 71 répteis, 59 anfíbios, 32 invertebrados marinhos e 12 mamíferos aquáticos.

Entre as 364 espécies mais ameaçadas ou criticamente em perigo encontram-se peixes de água doce, como a garoupa (Epinephelus itajara), macacos, como o saki de barba preta (Chiropotes satanas) ou o mico-careca (Saguinus bicolor), as araras americanas (Mazama americana) e anfíbios, como a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).

