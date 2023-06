Costa Rica declara três espécies de tubarão-martelo em risco de extinção

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 17:51 Compartilhe

A Justiça da Costa Rica declarou três espécies de tubarões-martelo em perigo de extinção por meio de uma sentença na qual apontou que esses animais estão “à beira da extinção”, confirmaram fontes judiciais nesta terça-feira (27).

“A espécie Sphyrna é declarada vida selvagem em perigo de extinção de acordo com os critérios técnicos científicos, e por disposição legal, de domínio público. Ordena-se ao Sistema Nacional de Áreas de Conservação que inclua as espécies de tubarão-martelo Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran e Sphyrna zygaena na lista de espécies em perigo de extinção”, indicou a decisão da Sala Constitucional I.

Duas das três espécies de tubarões-martelo estão classificadas como em “risco crítico” de extinção e com população em “declínio” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

A Justiça costarriquenha também alertou as entidades públicas para “adotar todas as medidas necessárias e apropriadas” para acabar com a captura, retenção, comercialização e descarga dessas três espécies.

Em fevereiro, o governo da Costa Rica proibiu a pesca de tubarão-martelo, uma espécie muito procurada para a sopa de barbatana.

Os tubarões-martelo e tubarões-zebra representam mais da metade do tráfico global de barbatanas, com o centro do comércio em Hong Kong, movimentando cerca de US$ 500 milhões por ano.

Um quilo de barbatanas pode custar até US$ 1.000 nos mercados do leste asiático.

De acordo com a crença popular, a sopa de barbatana ajuda a retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, auxiliar a memória e estimular o desejo sexual.

No sul da Costa Rica, no Oceano Pacífico, existe o santuário Golfo Dulce, com a Ilha do Coco como Patrimônio Mundial, que abriga as maiores concentrações de tubarões-martelo, segundo a Presidência da Costa Rica.

No final de 2022, no Panamá, a cúpula da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES), com reservas do Japão, decidiu regular cerca de 54 espécies das famílias de Carcarrinídeos e tubarões-martelo (Sphynidae), os mais traficados como ingrediente da sopa de barbatana.

apg/db/dd/am

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias