Brasil e Uruguai fazem duelo de gigantes nas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2023 - 18:06 Para compartilhar:

No jogo mais atrativo da quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai a Montevidéu nesta terça-feira (17) enfrentar o Uruguai, de quem não perde há 22 anos, em busca de uma vitória para reagir depois de tropeçar em casa contra a Venezuela (1 a 1).

Ambas as seleções se preparam com cautela para um duelo de gigantes, um clássico entre duas das três seleções com mais títulos do continente.

Brasileiros e uruguaios vêm de empates na rodada anterior, mas para a ‘Celeste’ o sabor foi menos amargo, já que enfrentaram a Colômbia fora de casa e escaparam da derrota nos acréscimos (2 a 2), enquanto a Seleção não conseguiu se impor diante da frágil Venezuela jogando em Cuiabá.

Com os resultados, o Brasil (7 pontos) perdeu a liderança das Eliminatórias para a Argentina (9 pontos), enquanto o Uruguai se manteve na quarta colocação (4 pontos).

– Ajustes –

Os dois treinadores deverão fazer ajustes, no caso dos uruguaios para melhorar o setor defensivo, que se mostrou frágil em Barranquilla contra os colombianos, enquanto a Seleção precisa ser mais eficiente no ataque.

Contra a Venezuela, o Brasil teve um desempenho ofensivo abaixo do esperado, apesar do retorno de Vinícius Júnior, que ficou um mês afastado por lesão.

“Falhamos em coisas que não deveríamos ter falhado”, disse o técnico Fernando Diniz depois da partida.

Mesmo assim, o comandante do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, deverá se precaver contra Vini Jr., Neymar e cia.

A ‘Celeste’ terá o retorno do lateral Matías Viña, que cumpriu suspensão, para formar uma linha defensiva que poderá ter como titular o zagueiro Mathías Oliveira, que entrou bem no segundo tempo contra a Colômbia e marcou um dos gols uruguaios.

Já o Brasil não terá o lateral Danilo, que se machucou contra a Venezuela. Para seu lugar, Diniz convocou Emerson Royal, do Tottenham, que se juntou à concentração da Seleção no sábado, já em Montevidéu

– Sequência negativa –

O mítico Estádio Centenario estará lotado para o segundo jogo em casa do Uruguai de Bielsa, que tentará quebrar uma escrita muito negativa contra a Seleção.

A última vitória da ‘Celeste’ sobre o Brasil foi em 2001 e, desde 2017, o time brasileiro venceu todos os confrontos com os uruguaios.

O histórico global também é amplamente favorável à Seleção (38 vitórias em 78 jogos disputados, contra 20 vitórias do Uruguai), mas é mais equilibrado levando em conta apenas os jogos oficiais: 17 vitórias do Brasil, 11 do Uruguai e 13 empates.

O árbitro da partida será o venezuelano Alexis Herrera.

Escalações prováveis:





Uruguai: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Brasil: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guillerme Arana; André, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar, Vinícius Júnior; Richarlison. Técnico: Fernando Díniz.

dg/ol/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias