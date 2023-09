Brasil define time para duelo com a Dinamarca na Copa Davis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 19:03 Compartilhe

O Brasil definiu os convocados para o duelo com a Dinamarca pelo Grupo Mundial I da Copa Davis. O capitão Jaime Oncins chamou para os compromisso dos dias 15 e 16 de setembro, nas quadras rápidas de Hillerod, Thiago Wild, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Rafael Matos e Marcelo Demoliner.

“O que pesa sempre na convocação é a fase que o jogador está vivendo. O Wild vem de bons resultados e fez por merecer o retorno. O Meligeni vem de uma grande evolução, como no US Open, onde alcançou a chave principal e, apesar de ter desistido da partida por lesão, já me passou que está 100%. O Monteiro também possui muita experiência e sempre conta muito em uma Copa Davi”, disse Jaime Oncins.

Dentre os convocados, Thiago Wild é o brasileiro mais bem ranqueado no simples da ATP, com o 106º lugar, Felipe Meligeni, que fez um grande US Open, é o 168º colocado. Já Thiago Monteiro é o 118º. Nas duplas, Rafael Matos é o 48º, à frente de Marcelo Demoliner, em 54º.

“Dessa vez optei por trazer também o Demoliner para ter dois jogadores especialistas de duplas, o que me dá mais opções para esse confronto. As expectativas sempre são boas e nos vejo com boas chances. Precisamos fazer de tudo para tirar um ponto do Holger Rune, que é o principal jogador deles. Vamos tentar nos aproveitar disso”, afirmou o capitão.

Realizado em dois dias, os playoffs terão dois jogos de simples na sexta-feira (15). Já no sábado (16), serão disputadas uma partida de duplas e duas de simples.

O time dinamarquês, que enfrentará o Brasil, é formado por: Holger Rune (4º no ranking da ATP), August Holmgren (411º), Elmer Møller (427º), Christian Sigsgaard (440° no ranking de duplas da ATP) e Johannes Ingildsen (571º).

