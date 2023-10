Brasil conquista prata inédita por equipes no Mundial de Ginástica

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 18:33 Compartilhe

A equipe de ginástica do Brasil conquistou uma inédita medalha de prata no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, nesta quarta-feira (4), ficando atrás apenas dos Estados Unidos, liderados pela lendária Simone Biles.

A medalha por equipes, que escapou por pouco no Mundial de Liverpool, no ano passado, quando o Brasil ficou em quarto lugar, finalmente veio com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

A equipe brasileira somou 165,530 pontos e chegou a assustar as favoritas americanas, que se sagraram campeãs com 167,729 pontos graças a uma grande atuação de Simone Biles. A França ficou em terceiro com 164,064 pontos.

Biles, considerada a melhor ginasta da história, garantiu na Bélgica sua 26ª medalha em Mundiais, a 20ª de ouro, um recorde.

Na Antuérpia, a americana realizou sua volta às competições internacionais, dois anos após uma performance frustrante nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com as quatro medalhas de ouro conquistadas nos Jogos do Rio-2016, Biles chegou ao Japão com enorme favoritismo e expectativa, mas desistiu de disputar quatro finais alegando precisar cuidar de seu bem-estar emocional.

