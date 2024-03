Braço da Al Qaeda no Iêmen anuncia morte de seu líder

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 19:27 Para compartilhar:

O braço da Al Qaeda no Iêmen anunciou a morte de seu líder Jalid Batarfi e nomeou seu sucessor, informou neste domingo (10) o centro americano de monitoramento de portais islamistas (Site).

Segundo o Site, a Al Qaeda na Península Arábica (AQPA) divulgou imagens do funeral de seu líder, com o corpo envolto em uma bandeira com o nome da organização jihadista.

“Deus levou sua alma enquanto ele pacientemente buscava sua recompensa e […] liderava a jihad”, declarou um combatente da AQPA no vídeo de quase 15 minutos divulgado pelo SITE.

Não houve detalhes imediatos sobre o momento ou a causa da morte de Batarfi. Acredita-se que ele tinha cerca de 40 anos.

A AQPA, formada em 2009 a partir da fusão das facções iemenita e saudita da Al Qaeda, é considerada por Washington como o ramo mais perigoso da rede extremista sunita.

Em fevereiro de 2020, a organização anunciou que havia nomeado Batarfi como seu líder após a morte de seu antecessor Qassim al Rimi em um bombardeio americano no Iêmen.

Os Estados Unidos consideram Batarfi um terrorista internacional desde 2018.

Segundo o Site, a AQPA nomeou Saad bin Atef al Awlaki como seu novo líder. Ele apareceu em um vídeo pela última vez em fevereiro de 2023, pedindo aos membros das tribos sunitas que se unissem à organização, de acordo com o portal americano.

A AQPA se desenvolveu no caos provocado pela guerra que assola o Iêmen desde 2014. O conflito opõe o governo, apoiado pela Arábia Saudita, aos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.

