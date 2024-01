Bounedjah garante empate para Argélia contra Burkina Faso na CAN

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/01/2024 - 19:38 Para compartilhar:

Um gol de cabeça de Baghdad Bounedjah nos acréscimos (90’+5) salvou a Argélia contra Burkina Faso (2 a 2) na segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações (CAN), neste sábado (20), em Bouaké (Costa do Marfim).

Bounedjah havia marcado também o primeiro gol argelino, no início da etapa complementar (51′). Burkina Faso ficou à frente no placar duas vezes, graças a Mohamed Konaté (45’+3) e Bertrand Traoré (71′ de pênalti), mas não conseguiu segurar o resultado.

Na classificação do grupo, Burkina Faso aparece em segundo 4 pontos e a Argélia é a terceira com 2, depois de empatar na estreia com Angola (1 a 1).

Por sua vez, a seleção angolana pulou para a liderança, também com 4 pontos, graças à vantagem no número de gols marcados, depois de vencer a Mauritânia por 3 a 2 também neste sábado.

Já no Grupo E, Tunísia e Mali abriram a segunda rodada com um empate em 1 a 1. O outro jogo da chave será no domingo, entre África do Sul e Namíbia.

eba/nip/dr/iga/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias