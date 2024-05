Bolsonaro apresenta melhora e caminha em corredores de hospital: ‘Sob controle’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 14:44 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta quarta-feira, 8, um vídeo em que aparece caminhando e diz estar bem. Ele está internado desde segunda-feira, 6, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um quadro de erisipela.

“Estou bem, graças a Deus. A erisipela está sob controle”, afirma no vídeo publicado nas redes sociais. Bolsonaro ainda declarou que brevemente voltará às atividades.

De acordo com o último boletim médico enviado à IstoÉ, Bolsonaro “evolui clinicamente estável e sem febre” e apresentou “melhora da função intestinal”.

Antes de ser encaminhado ao Vila Nova Star, em São Paulo, Bolsonaro esteve no hospital Santa Júlia, em Manaus, capital Amazonense, no dia 4, de onde recebeu alta no mesmo dia.

No dia seguinte, o ex-chefe de Estado voltou a ser internado e, na segunda-feira, 6, foi transferido para São Paulo.

Ele está aos cuidados do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e do cardiologista Leandro Echenique.

– Hospital Vila Nova Star / SP.

