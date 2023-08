Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, com ganhos em Xangai e Tóquio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 7:09 Compartilhe

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único nesta quinta-feira, 10, mas o sinal positivo predominou nos principais mercados. Na China, continuava a haver expectativa por mais estímulos econômicos, após indicadores modestos recentes, como os números da balança comercial e da inflação desta semana.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,31%, em 3.254,56 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,13%, a 2.041,41 pontos. O mercado local se recuperou após perdas recentes, ainda à espera de mais apoio de Pequim à atividade, mesmo que sem anúncio oficial nesse sentido. PetroChina subiu 1,5% e Sinopec, 1,1%, em quadro positivo para os preços do petróleo. Entre outras ações em foco, Citic Securities avançou 1,2% e China International Capital, 0,85%.

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 0,84%, em 32.473,65 pontos, revertendo perda vista mais cedo. A fraqueza do iene apoiou ações de exportadoras do Japão, e também foi mencionado ajuste de posições antes da publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, nesta manhã. Os ganhos foram disseminados, e entre os destaques Inpex teve alta de 17%, no setor de petróleo.

Já na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,14% em Seul, em 2.601,56 pontos. Apesar da perda, o índice terminou na máxima do dia. Papéis ligados a jogos online tiveram perdas, ao lado de eletrônicos, enquanto ações ligadas ao setor de turismo avançaram. Desenvolvedora de videogames, Krafton caiu 7,6%, após balanço fraco do segundo trimestre, e no mesmo setor Netmarble caiu 3,0%. Já Hotel Shilla subiu 17%, com ações de turismo apoiadas pelo afrouxamento de restrições a viagens para a China, permitindo turismo em grupo de mais países, inclusive a Coreia do Sul.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de apenas 0,01%, em 19.248,26 pontos, depois de ter chegado a cair em boa parte do pregão. Ações dos setores de comunicação e energia puxaram o movimento para cima. China Unicom subiu 3,3%, após balanço bem avaliado divulgado no fim da quarta-feira, e Cnooc teve alta de 1,8%.

Em Taiwan, o Taiex registrou baixa de 1,40%, a 16.634,70 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice ASX/S&P 200 subiu 0,26%, a 7.357,40 pontos. Ações do setor de energia também se saíram bem na praça australiana. Mineradoras, empresas do setor de petróleo e de gás viram seus papéis subirem, em meio a temores de que instalações locais da Woodside e da Chevron possam cortar exportações australianas de gás natural liquefeito. * Com informações da Dow Jones Newswires.

