Bilheteria mundial de ‘Barbie’ supera US$ 1 bilhão, recorde para diretora solo

“Barbie”, da Warner Bros, dominou pelo terceiro fim de semana consecutivo os cinemas dos Estados Unidos e Canadá, impulsionando a arrecadação global do filme para mais de US$ 1 bilhão, um marco inédito para uma diretora mulher solo, estimou neste domingo (6) o observador da indústria Exhibitor Relations.

O blockbuster dirigido por Greta Gerwig, e estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), arrecadou cerca de US$ 53 milhões no período de sexta-feira a domingo, totalizando aproximadamente US$ 459 milhões na América do Norte e impressionantes US$ 1,03 bilhão em todo o mundo.

