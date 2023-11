Bebê britânica morre após ter aparelhos desligados

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2023 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 NOV (ANSA) – Indi Gregory, menina britânica de oito meses de idade e que sofria de uma doença incurável, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), no Reino Unido, após o desligamento dos aparelhos de suporte à vida contra a vontade de seus pais.

“A vida de Indi terminou à 1h45 [horário local]. Claire e eu estamos furiosos, com os corações partidos e cheios de vergonha”, disse Dean, pai da recém-nascida, em uma mensagem entregue aos advogados da família na Itália, cujo governo tentou intervir para impedir a morte da menina.

“O Serviço Nacional de Saúde [NHS] e os tribunais não apenas tiraram dela a possibilidade de viver, mas também tiraram a dignidade de morrer na casa da família a que pertencia”, acrescentou.

Dean ainda acusou o NHS de querer “se livrar de Indi sem que ninguém soubesse”. “Mas nós garantimos que ela fosse lembrada para sempre”, declarou.

A recém-nascida estava internada no Queen’s Medical Centre, em Nottingham, e sofria de uma doença mitocondrial que impede as células do corpo de produzirem energia, condição tida como incurável pelo Serviço Nacional de Saúde britânico.

Na semana passada, o governo da Itália aprovou a toque de caixa a concessão de cidadania para a menina, com o objetivo de transferi-la para o Hospital Bambino Gesù, centro pediátrico gerido pela Igreja Católica em Roma.

No entanto, a Justiça do Reino Unido negou todos os recursos da família para impedir o desligamento dos aparelhos de Indi, alegando que a “dor significativa” experimentada por ela não se justificava perante uma “condição incurável e uma expectativa de vida muito curta”.

Em mensagem nas redes sociais, a premiê italiana, Giorgia Meloni, lamentou a morte de Indi. “Fizemos tudo aquilo que podíamos. Infelizmente, não foi o bastante. Boa viagem, pequena Indi”, disse. (ANSA).

