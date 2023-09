BC deve reduzir Selic em 0,5 ponto porcentual na quarta-feira, diz Barclays

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2023 - 14:12 Compartilhe

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve seguir o plano de voo divulgado na sua última reunião e reduzir a taxa Selic de 13,25% para 12,75% na quarta-feira, afirma o Barclays. O banco britânico espera manutenção do ritmo de quedas em 0,5 ponto porcentual por reunião, mas reconhece que uma aceleração é possível.

“Esperamos que o BC corte a Selic em passos de 0,5 ponto porcentual no futuro próximo, mas não podemos descartar a possibilidade de cortes maiores mais adiante no ciclo, à medida que o horizonte relevante da política monetária gradualmente muda para 2025”, afirma o economista para Brasil do Barclays, Roberto Secemski, em relatório.

Na semana que vem, o analista espera poucas mudanças no comunicado do Copom. Secemski destaca que, desde a última decisão de política monetária, em agosto, as expectativas de IPCA de longo prazo continuaram em 3,5% – 0,5 ponto porcentual acima do centro da meta, de 3% -, o PIB do segundo trimestre cresceu mais do que o esperado e a inflação de serviços não desacelerou substancialmente.

O Barclays espera redução da taxa Selic a 11,75% no fim de 2023 e a 9,5% no término do ciclo de cortes, que deve ocorrer em meados de 2024.

