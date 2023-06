Bauermann se defende de participação em esquema de apostas: ‘Fui o maior prejudicado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 9:52 Compartilhe

Um dos nomes mais conhecidos envolvidos no esquema de apostas, Eduardo Bauermann se pronunciou sobre o caso. Através das redes sociais, o zagueiro postou um vídeo em que se justifica pela demora para se posicionar, confirma a saída do Santos e se desculpa com o clube, companheiros de equipe e torcedores.

“Peço desculpas por me envolver com pessoas que se diziam amigas, pessoas que eu confiava e, mesmo me arrependendo e não fazendo nada do que foi proposto, eu fui prejudicado, fui o maior prejudicado. O meu nome, minha imagem, meu lado desportivo foi prejudicado, minha honra, muitas portas se fecharam para mim”, disse o jogador no vídeo de pronunciamento.

Atualmente, Bauermann estava afastado do elenco do Santos. O zagueiro foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 12 jogos por estar envolvido no escândalo de apostas. Até o momento o defensor já cumpriu cinco partidas da suspensão e deve se transferir para a Turquia.

Apesar de toda a questão envolvendo a participação de Bauermann no esquema de apostas, o defensor despertou o interesse de um time da Turquia. Para seguir para a Europa, o defensor buscava uma rescisão contratual com o Santos, o que de acordo com o pronunciamento foi sacramentado, para seguir livre para o futebol turco.

Sobre a suspensão do STJD por causa do esquema de apostas, Bauermann não terá que cumprir os jogos restantes na Turquia pois a punição vale somente no futebol brasileiro. O zagueiro chegou ao Santos em 2022 e atuou em 78 partidas.

