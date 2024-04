Barcelona vence Cádiz com golaço de João Félix e se mantém na vice-liderança do Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/04/2024 - 19:00 Para compartilhar:

O Barcelona segurou a pressão durante o segundo tempo e venceu o Cádiz por 1 a 0 graças a um gol de bicicleta de João Félix. A equipe da Catalunha foi para 70 pontos e é vice-líder do Campeonato Espanhol. Líder isolado, o Real Madrid tem oito pontos de frente e encara o maior rival na próxima rodada do torneio.

O Cádiz começou o jogo recuado, apostando em bolas aleatórias para ameaçar o gol de Ter Stegen. O Barcelona atuava com linhas avançadas e contava com Vítor Roque como titular. Aos 2 minutos, o ex jogador do Athletico-PR concluiu um chute que passou por cima do gol de Ledesma.

A equipe visitante dominava o meio de campo com mais jogadores, mas deixava a defesa desguarnecida. Era o Barcelona que impunha o ritmo do jogo, mas tinha dificuldade em construir jogadas e apelava para ligações diretas e chutes de fora da área.

Até que, aos 21, o Cádiz encaixou um contra-ataque e Javi Hernández finalizou no alvo, mas a chance foi defendida pelo goleiro Ter Stegen.

Aos 36, após cobrança de escanteio, o português João Félix completou cruzamento com uma bicicleta espetacular para abrir o placar: 1 a 0 para o Barcelona.

Por volta dos 43 minutos, mais um ataque do Cádiz. Fermín López finalizou no alvo, mas a chance foi defendida por Stegen.

Logo no início do segundo tempo, ficou claro que a postura do Cádiz seria diferente, mas faltava qualidade para ameaçar o gol do rival. Até que, aos 8 minutos, em um contra-ataque, Juanmi completou cruzamento para as redes, mas estava impedido.

Aos 23, Lamine Yamal – que havia recém-entrado – finalizou, mas não acertou o alvo. O Cádiz insistia em atacar pelo lado direito, mas esbarrava na falta de qualidade de seus jogadores. Recuado, o time do técnico Xavi Hernández suportou a pressão e garantiu os três pontos.

O Barcelona joga a próxima rodada contra o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu. O Cádiz joga contra o Girona no Estádio Montilivi.