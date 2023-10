Banco do Nordeste e Entrepay unem forças na 61ª Festa do Boi em Parnamirim (RN)

Adeilton Silva - Portal Agro Sertão e Agro Brasili Adeilton Silva - Portal Agro Sertão e Agro Brasil https://istoe.com.br/autor/adeilton-silva-portal-agro-sertao-e-agro-brasil/ 13/10/2023 - 10:48 Compartilhe

Na grandiosa 61ª Festa do Boi em Parnamirim, RN, o Banco do Nordeste se destaca não apenas pela sua presença marcante, mas também pela valiosa parceria com a Entrepay, uma empresa de tecnologia dedicada a impulsionar os negócios digitais. Este evento, que é uma das maiores feiras agropecuárias do Nordeste, foi honrado com a presença de figuras proeminentes, incluindo o Diretor Comercial Anderson Santana, o Gerente Comercial Douglas Santos e a Gerente Comercial Júlia Medeiros.

As boas-vindas em terras potiguares foram dadas pelo Superintendente do BNB, Jeová Lins, José Andrade Costa, Superintendente de Empréstimos, Transações e Serviços Bancários, Aldemir Freire, Diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, e Luiz Sergio, Superintendente de Agronegócio do Banco do Nordeste. Essa sólida parceria entre o Banco do Nordeste e a Entrepay é um testemunho do compromisso compartilhado em fomentar o desenvolvimento da região.

Destacando-se como um momento significativo, a assinatura digital do Cartão BNB Agro foi celebrada durante o coquetel do Banco. Esta ferramenta vital para o setor foi implementada com maestria pela competente equipe da Entrepay. O evento reforça o compromisso mútuo de impulsionar o progresso da agricultura e dos negócios digitais na região nordestina.

