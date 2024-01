Bahia oficializa a contratação do argentino Cuesta, já inscrito no BID e pronto para estrear

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 20:13 Para compartilhar:

Meio-campo ajustado e bastante reforçado, a diretoria do Bahia agora trabalha para deixar a defesa mais forte e anunciou nesta terça-feira o acerto com o experiente argentino Victor Cuesta, de 35 anos, que estava no Botafogo.

“O zagueiro argentino Victor Cuesta é mais um reforço tricolor para a temporada 2024. Ele assinou contrato em definitivo com o Esquadrão até dezembro de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada”, informou o Bahia em suas redes sociais.

O defensor vestiu a camisa do clube e já treinou com os novos companheiros no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo nesta terça-feira. Caso o técnico Rogério Ceni queira utilizá-lo de imediato, já é possível, pois o nome de reforço já está no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Cuesta, na última temporada, disputou 35 jogos como titular do Botafogo no Campeonato Brasileiro e marcou um gol. Pela Copa do Brasil foram 11 partidas e também um gol marcado. O zagueiro está no futebol brasileiro desde 2017, quando foi contratado pelo Internacional junto ao Independiente-ARG. Desde então, tem sido protagonista e sempre assumindo um papel de liderança”, elogiou o Bahia. “Não foi à toa que em 2018, por exemplo, ganhou a Bola de Prata como 4º zagueiro e esteve presente na seleção da maior competição nacional.”

Além de Cuesta, o Bahia já havia anunciado a renovação de Cauly, na mira de gigantes do País como o Palmeiras, e contratado Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, outro com o nome publicado no BID nesta terça-feira e liberado para a estreia.

