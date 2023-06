Autor de ataque em escola é achado morto na cadeia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 21 GIU – O governo do Paraná informou nesta quarta-feira (21) que o autor do ataque a um colégio em Cambé, onde dois adolescentes de 16 e 17 anos foram assassinados, foi encontrado morto em uma cela.

O assassino foi achado sem vida por volta da meia-noite de hoje, em uma cela da Casa de Custódia de Londrina, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública paranaense e da Coordenação do Departamento Penitenciário de Londrina.

As causas da morte do atirador de 21 anos estão sendo investigadas.

O assassino estava na mesma cela que um homem suspeito de ter participado do planejamento e da compra do armamento usado no ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias