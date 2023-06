Ataque em escola do PR: morre segundo estudante vítima de atirador

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 7:55 Compartilhe

O aluno Luan Augusto, de 16 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (20) no Hospital Universitário de Londrina, no Paraná. O estudante foi atingido por um disparo na cabeça durante um ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (PR), na segunda-feira (19).

O HU Londrina informou por meio de nota enviada à IstoÉ que o adolescente sofreu parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de ressuscitação, mas não obteve sucesso. Depois foi feita uma entrevista com a família, que autorizou a doação do globo ocular de Luan. “O corpo foi liberado para transferência ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina”, acrescentou.

Além de Augusto, a namorada dele, Karoline Verri Alves, de 17 anos, também morreu após ser baleada durante o ataque. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o suspeito de atirar nas vítimas é um ex-aluno da escola, de 21 anos, que já está preso. Ainda na segunda-feira, um segundo suspeito de ajudar a planejar o crime foi preso.

Na segunda-feira (20), o atirador entrou no Colégio Estadual Professora Helena Kolody alegando que teria ido buscar seu histórico escolar. Ele, então, atirou nas duas vítimas. Segundo o atirador, ele não conhecia as vítimas.

À polícia, ele revelou que havia sofrido bullying em 2014 e, por isso, desejava “vitimar o maior número possível de pessoas”.

Nas redes sociais, o presidente Lula condenou o crime. “Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná”, escreveu.

“Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, finalizou.

