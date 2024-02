Aurora empata com Melgar e será o adversário do Botafogo na 2ª fase da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/02/2024 - 0:07 Para compartilhar:

O boliviano Aurora avançou nesta quarta-feira (14) na Copa Libertadores-2024 ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o peruano Melgar, em partida disputada na cidade de Arequipa e será o adversário do Botafogo na segunda fase do torneio.

O Aurora abriu o placar logo aos 2 minutos com um gol do colombiano Oswaldo Blanco, mas o Melgar deixou tudo igual por meio de Cristian Boldacahar aos 7 minutos, na partida disputada no estádio Monumental, em Arequipa, diante de 7.000 torcedores locais.

Mesmo com dois jogadores a menos na reta final, após as expulsões de Robles (67′) e Blanco (81′), o Aurora resistiu à pressão e o placar não mudou mais, apesar de ter sofrido dois gols nos acréscimos que acabaram sendo anulados.

Leonel Galeano fez 2 a 1 para o Melgar (90’+5) mas o VAR acusou impedimento. O Melgar continuou pressionando e voltou a balançar a rede 7 minutos depois (90’+12) num chute do argentino Brian Blando, mas o gol também foi anulado pelo VAR por posição irregular.

No jogo de ida, o Aurora havia vencido o Melgar por 1 a 0 em Cochabamba.

— Ficha Técnica

Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Gols:

Melgar: Bordacahar (7′)

Aurora: Blanco (2′)

Cartões amarelos:

Melgar: Gonzalez (72′), Cuesta (90’+3), Galeano (90’+7)

Aurora: Torrico (24′), Robles (36′), Blanco (72′), Serginho (90’+3)

Expulsões:

Aurora: Robles (67′), Blanco (81′)

Escalações:





Melgar: Carlos Cáceda – Leonel Galeano, Alejandro Ramos (Bruno Portugal 83′), Leonel Gonzalez, Lucas Diarte (Kevin Sandoval 81′) – Horacio Orzan, Alexis Arias (Brian Blando 63′) – Tomas Martinez, Cristian Ariel Bordacahar, Bernardo Cuesta (cap.), Pablo Lavandeira. Técnico: Pablo Daniel de Muner.

Aurora: David Akologo – Nelson Amarilla, Luis Barboza (cap.), Merardo David Robles – Ramiro Ballivian, Carlos Sejas (Didi Torrico Camacho 46′), Dario Torrico – Oswaldo Blanco, Jair Torrico (Oscar Vaca 90’+9), Jair Reinoso (Ezequiel Michelli 69′). Técnico: Mauricio Soria.



