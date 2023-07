Atlético de Madrid contrata César Azpilicueta por uma temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 12:53 Compartilhe

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do experiente defensor espanhol César Azpilicueta até junho de 2024, após o jogador ter anunciado sua saída do Chelsea.

“César Azpilicueta é o novo reforço do Atlético de Madrid, após o acordo entre nosso clube e o jogador, que assina por uma temporada”, informou o Atlético em comunicado.

Azpilicueta chega ao clube “colchonero” após 11 temporadas no Chelsea, com quem tinha contrato por mais um ano, mas entrou em acordo por uma saída sem custos.

“‘Azpi’ se tornou o primeiro jogador a ganhar tudo em sua passagem por Stamford Bridge. Nesse período, também ganhou o coração dos torcedores e um lugar na história do clube”, escreveu o Chelsea em um comunicado de despedida.

O espanhol era o capitão dos “Blues” e disputou 508 jogos pela equipe, com a qual conquistou duas vezes o Campeonato Inglês (2015 e 2017) e a Liga dos Campeões em 2021, entre outros títulos.

Azpilicueta, de 33 anos, chega para reforçar a defesa do Atlético, podendo atuar como lateral, ou zagueiro.

Ele é o quarto reforço do clube de Madri nesta janela de transferências, após as chegadas dos zagueiros Caglar Soyuncu e Santiago Mouriño e do lateral-esquerdo Javi Galán.

gr/iga/cb/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias