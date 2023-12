Atividades financeiras sobem 1,3% no 3º trimestre ante o 2º trimestre, mostra IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 12:29 Para compartilhar:

As atividades financeiras cresceram 1,3% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023, já as atividades imobiliárias subiram 1,3%. Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta terça-feira, 5, o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB).

As indústrias extrativas avançaram 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre de 2023, e o segmento de informação e comunicação subiu 1,0%.

A produção de eletricidade e água aumentou 3,6% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023, enquanto o comércio avançou 0,3%.

A indústria de transformação cresceu 0,1%, e a construção caiu 3,8%. A administração pública e seguridade social aumentaram 0,4%.

Outras atividades de serviços avançaram 0,5%.

Comparação com o terceiro trimestre de 2022

De acordo com o IBGE, as atividades financeiras cresceram 7,0% no terceiro trimestre de 2023 ante o terceiro trimestre de 2022, já as atividades imobiliárias avançaram 3,6%.

As indústrias extrativas tiveram expansão de 7,2% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao terceiro trimestre de 2022, e o setor de informação e comunicação cresceu 1,6%.

A produção de eletricidade e água aumentou 7,3%, o comércio subiu 0,7%, e a indústria de transformação diminuiu 1,5%.

A construção recuou 4,5%, e transporte e armazenagem avançaram 1,6%.

As outras atividades de serviços expandiram 1,1%, e administração pública e seguridade social avançaram 0,4%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias