Athletico-PR oficializa lateral argentino Leonardo Godoy, que assina até 2027

O Athletico Paranaense se movimentou no mercado e anunciou oficialmente a chegada do lateral-direito Leonardo Godoy. O argentino de 28 anos estava no Estudiantes e irá para sua primeira experiência fora da Argentina, assinando contrato com o clube brasileiro até dezembro de 2027. Léo Godoy será o quarto argentino no elenco, juntando-se a Lucas Esquivel, Bruno Zapelli e Tomás Cuello.

“É um clube muito lindo, muito organizado. Logo que entrei, percebi que é uma instituição muito séria, organizadíssima. Já estou ansioso para treinar, conhecer meus companheiros e me adaptar rapidamente ao plantel”, disse Leo Godoy.

Godoy iniciou sua carreira no Atlético Rafaela, equipe da província de Santa Fé, na Argentina. Em 2016, se transferiu para o Talleres, de Córdoba, onde atuou por quatro temporadas e disputou pela primeira vez a Libertadores, em 2019.

Destaque no Campeonato Argentino, Godoy foi contratado em 2020 pelo Estudiantes. Na equipe de La Plata, voltou a disputar o maior torneio do continente em 2022, quando enfrentou o Athletico nas duas partidas do duelo pelas quartas de final, em que o time brasileiro avançou.

Pelo Estudiantes, somou 141 jogos em três temporadas, com nove gols e 19 assistências, mostrando seu poder ofensivo. Ao projetar sua experiência no Athletico, Godoy quer se adaptar rapidamente para levar o clube às competições internacionais e títulos.

“Minha expectativa é primeiro me adaptar rapidamente, me somar ao plantel, ajudar a equipe. O objetivo é sempre classificar o clube para as grandes competições internacionais e conquistar títulos. Gosto de viver o momento e não ficar pensando muito no dia de amanhã. Que a torcida siga nos apoiando, fazendo sua festa como sempre porque vamos em busca de um grande ano”, garantiu.

O primeiro desafio do Athletico na temporada será o Campeonato Paranaense. O time estreia na quarta-feira (17), às 19h, diante do Andraus, fora de casa. A estreia na Ligga Arena será apenas na terceira rodada, em 24 de janeiro, diante do Maringá.

