Ataques contra mesquitas deixam sete mortos na Nigéria

Um grupo armado matou sete fiéis em dois ataques contra mesquitas no noroeste de Nigéria, no estado de Kaduna, informou a polícia local.

Os criminosos abriram fogo contra uma congregação durante a oração da noite de sexta-feira na localidade de Saya-Saya e seis pessoas morreram no ataque, afirmou o porta-voz da polícia do estado de Kaduna, Mansir Hassan.

O grupo seguiu para a localidade vizinha de Tashar Dauda e atacou outra mesquita, com um balanço de um morto e três feridos.

Kaduna é um dos estados do noroeste e centro da Nigéria que sofrem com a presença de grupos armados que atacam as cidades e matam ou sequestram os moradores. Também saqueiam e queimam as casas.

Os criminosos também atacam templos religiosos, igrejas ou mesquitas, para sequestrar os fiéis e pedir resgate.

