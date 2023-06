Árvores solares chegam como solução sustentável para o recarregamento de veículos elétricos

Em maio deste ano, a Associação de Veículos Elétricos registrou um novo recorde no segmento, com 6.435 emplacamentos. No entanto, a quantidade de eletropostos públicos e semipúblicos ainda é insuficiente, não ultrapassando a marca de 3 mil em todo o país.

Nesse contexto, as árvores solares surgem como uma solução sustentável para enfrentar esse desafio. Elas terão uma capacidade de geração de energia de cinco quilowatts, o que é típico para um ponto de carregamento padrão, de acordo com a Energy Saving Trust (EST), uma organização do Reino Unido especializada em soluções de baixo carbono. Com essa potência, levaria quase sete horas para carregar um carro com uma bateria de 50 quilowatts de 20% para 80%.

As árvores solares têm um design semelhante ao das plantas naturais, mas possuem uma funcionalidade surpreendente. Por meio de filmes fotovoltaicos presentes em suas folhas, elas capturam a energia solar e a convertem em eletricidade, proporcionando pontos de carregamento acessíveis e ecologicamente corretos.

No Brasil, a cidade de Santo André, em São Paulo, tornou-se pioneira na implementação das árvores solares. Essa iniciativa demonstra que os equipamentos já são uma realidade no país e prometem oferecer uma expansão sustentável. A presença da primeira árvore solar no Brasil mostra que o país está avançando em direção à mobilidade elétrica e ao uso de fontes de energia limpa.

Mila Oliver ressalta que, além da sustentabilidade, os veículos elétricos destacam-se pela tecnologia avançada e desempenho notável, tornando-se uma excelente opção para aqueles que desejam economizar combustível. De fato, o custo de um veículo a combustão é de quatro a seis vezes maior do que o de um carro elétrico, o que torna essa alternativa ainda mais atrativa para os consumidores conscientes.

A implantação das árvores solares proporcionará uma infraestrutura robusta de carregamento de veículos elétricos em todo o país, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade e redução das emissões de carbono. Essa iniciativa coloca o Brasil em uma posição de destaque na transição para uma mobilidade mais limpa e ecologicamente responsável.

Com as árvores solares, o país dá um passo significativo em direção à mobilidade elétrica e à preservação do meio ambiente.

