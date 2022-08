Argentina anuncia alívio fiscal ao setor automotivo para estimular exportações

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 16:36 Compartilhe

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou nesta quarta-feira, 31, um alívio fiscal, a fim de estimular as exportações de automóveis e partes destes. Na cidade de Zárabe, na grande Buenos Aires, ele apresentou um acordo entre o governo, os sindicatos e o setor empresarial, que segundo a agência estatal Télam permitirá ao país contar com um saldo comercial favorável de US$ 400 milhões até o fim deste ano.

Massa falou em uma fábrica da Toyota. Segundo ele, o setor “é uma prioridade” para o atual governo. O jornal Ámbito Financiero explica que, pelo novo esquema, as empresas do setor pagarão o mesmo tributo atual em suas exportações, até igualarem o montante de 2020. A partir desse nível, terão alíquota zero para as exportações seguintes no restante do ano atual.

O governo disse também que uma das intenções com essa estratégia é aumentar as reservas cambiais do país.