Aqui está a verdadeira razão pela qual você não deve usar seu telefone no banheiro

Levar o celular ao banheiro para se divertir no banheiro pode não ser uma boa ideia, de acordo com um gastroenterologista treinado em Stanford e Harvard.

Em um vídeo postado no TikTok durante o verão, o Dr. Saurabh Sethi revelou que navegar nas redes sociais enquanto faz seus negócios pode, na verdade, ter sérias consequências para a saúde.

“Primeiro, usar o telefone enquanto faz o número dois pode fazer com que você fique sentado por muito tempo no vaso sanitário, o que pode causar tensão e pressão no reto e no ânus”, explicou Sethi.

“Isso pode levar a problemas como hemorróidas, fissuras anais e prolapso retal”, continuou ele.

As hemorróidas, que acontecem quando as veias ou vasos sanguíneos ao redor do ânus ficam inchados, são bastante comuns, mas dolorosas, de acordo com a Johns Hopkins Medicine .

As fissuras anais são semelhantes, exceto que, em vez de irritar as veias, são uma rachadura ou rasgo no revestimento do canal anal, de acordo com a Cleveland Clinic .

No entanto, talvez mais grave seja o prolapso retal, segundo Sethi. Isso “ocorre quando o reto cede e passa pela abertura anal”, de acordo com a Penn Medicine , e às vezes pode exigir um procedimento em adultos.

Mas essas não são as únicas razões para não levar seu telefone ao banheiro.

“Outra questão é que pode ser um terreno fértil para bactérias”, disse ele. “Estudos descobriram que um smartphone comum é mais sujo do que um assento de vaso sanitário público, então evite rolar a tela enquanto estiver no vaso sanitário.”

Para quem acha que não pode se desfazer do celular, ele deu mais uma dica.

“Mas se você não puder evitar, pelo menos tenha um pano desinfetante para limpar o telefone depois de terminar o trabalho”, concluiu.

Na seção de comentários do clipe do TikTok, alguns admitiram que estavam assistindo ao videoclipe enquanto estavam no banheiro.

“Estou assistindo a este vídeo sentado no banheiro 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️”, escreveu um usuário.

Outro digitou: “Fui pego”.

“Lemmi encaminhe isso para o meu marido”, brincou outra pessoa.

No entanto, Sethi não é o único médico que recentemente acessou o TikTok para compartilhar alguns avisos sobre o banheiro.

No mês passado, a Dra. Janine Bowring, uma médica naturopata residente no Canadá, ofereceu três dicas principais que, segundo ela, farão você fazer cocô instantaneamente.





Uma de suas sugestões incluía comer figos e café com azeite.

“Os figos são fantásticos, são carregados de fibras, fabulosos para ajudar na constipação”, disse ela no vídeo.

