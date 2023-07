Apresentaremos plano de enfrentamento ao crescimento do desmatamento na Amazônia, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 10:02 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo irá apresentar um plano de enfrentamento e contenção do crescimento do desmatamento ilegal na Amazônia. “As coisas terão que ser feitas de forma legal; quem fizer ilegal, será punido”, disse Lula, durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada Conversa com o Presidente.

Ao listar ações que o governo federal irá adotar para evitar desmatamento ilegal e queimadas, o presidente citou a abertura de concursos para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em meio a críticas de um desmonte do órgão no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Nós vamos jogar muito duro, não só com os instrumentos de proteção que temos no Ministério do Meio Ambiente, mas com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, se for necessário, com a própria Forças Armadas, para que a gente proteja nossa floresta de queimada, derrubada, madeireiros, garimpeiros e crime organizado”, declarou.

Na entrevista, Lula citou a Cúpula da Amazônia, marcada para 8 de agosto, em Belém, no Pará. De acordo com ele, o que os países querem é fazer da floresta “um instrumento com o mundo desenvolvido para que a gente possa se desenvolver e gerar emprego para as pessoas que moram na Amazônia”. Em sua avaliação, isso representa uma poderosa ferramenta de se fazer política econômica.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias