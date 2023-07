Após visita a Zé Celso, Suplicy diz: ‘Não há garantia de que vá viver’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 8:57 Compartilhe

Nesta terça-feira (4), o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) visitou o dramaturgo Zé Celso, de 86 anos, que está internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter 53% do corpo queimado durante um incêndio em seu apartamento.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o parlamentar contou que conversou com a médica Roberta Vieira, responsável por dar detalhes do estado de saúde do dramaturgo, e afirmou que não há garantia de que Zé Celso permaneça vivo.

“Não há garantia de que Zé Celso vá viver. Mas tudo está sendo feito para que ele possa se recuperar”, disse Eduardo Suplicy, à colunista.

De acordo com o deputado, o dramaturgo estava desacordado e, por esse motivo, os dois não puderam conversar durante a visita. “Ele estava deitado, com máscara respiratória”, contou.

Como os amigos de longa data não conseguiram conversar, Suplicy deixou um bilhete para Zé Celso desejando melhoras para o dramaturgo. “Estou rezando para Jesus, Nossa Senhora, São José, pedindo a força dos orixás para que lhe deem toda força”, escreveu.

