O dramaturgo Zé Celso , de 86 anos, foi internado em São Paulo com queimaduras em 60% do corpo após incêndio dentro de casa. Oito viaturas foram para o local. Segundo o jornal colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, ele foi levado para o Hospital das Clínicas no bairro de Cerqueira César, em São Paulo.

Ainda segundo a reportagem, o acidente teria sido causado por um aquecedor na casa do dramaturgo; outras três pessoas também ficaram feridas. A sobrinha de Celso Beatriz Corrêa, afirma que o estado do tio é grave. “Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI”, contou.

Uma nota do Corpo de Bombeiros nas redes sociais informou a respeito do incêndio na manhã desta terça-feira, 4. O fogo começou na Rua Achilles Masetti, 138 na Vila Mariana (esquina com a Tomas Carvalhal). Celso foi vítima de queimaduras no rosto, braços e pernas.

As demais vítimas foram socorridas na UPA de Vila Mariana, sendo uma vítima por inalação de fumaça e outro homem que, além da inalar fumaça, teve queimaduras de 2º grau nas mãos.

