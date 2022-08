Após queda do diesel, tabela do frete rodoviário tem quedas médias de 3,16% a 4%

admin3 23/08/2022 - 11:12 Compartilhe

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 23, nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário, com redução média que vai de 3,16% a 4%. O reajuste negativo nos valores ocorre após a Petrobras anunciar a retração do preço do diesel em dois momentos neste mês. A última ocorreu no dia 11, quando houve uma redução de 4% (ou R$ 0,22 por litro) nas refinarias da empresa.

De acordo com a lei, sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 5%, para mais ou para menos, a ANTT deve publicar novos valores.

A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi instituída em 2018 pelo governo Michel Temer, após greve nacional dos caminhoneiros que paralisou o abastecimento do País.

Para a tabela A – transporte rodoviário de carga lotação – a redução média foi de 3,16%. No caso das operações em que haja a contratação apenas do veículo de cargas (tabela B), houve reajuste negativo médio de 3,51%.

Na tabela C, de transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho, a retração média ficou 3,67%. Por fim, para operações em que haja a contratação apenas do veículo de cargas de alto desempenho (D), a redução média foi de 4%.