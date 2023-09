Após goleada no clássico, Milan reage no Campeonato Italiano e vence Hellas Verona por 1 a 0

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 12:34 Compartilhe

A derrota por 5 a 1 para a arquirrival Internazionale no último fim de semana abalou o Milan, mas pelo menos a resposta do time de Stefano Pioli foi imediata no Campeonato Italiano. O Milan derrotou o Hellas Verona por 1 a 0 no estádio Giuseppe Meazza neste sábado, pela quinta rodada do torneio. Na Liga dos Campeões da Europa, no meio de semana, o time empatou sem gols em casa contra o Newcastle e o cenário de pressão sobre o técnico aumentou ainda mais.

O gol do triunfo neste sábado foi marcado por Rafael Leão, logo no início do primeiro tempo. A vitória leva o Milan a 12 pontos, na vice-liderança, empatado em pontos com a líder Internazionale, que tem um jogo a menos. O Hellas Verona chega a seu terceiro tropeço seguido e fica em nono, com sete pontos.

O início da partida foi adiado em 25 minutos por causa das fortes chuvas de granizo que atingiram a cidade de Milão neste sábado. Após conferirem as condições do gramado, a comissão de arbitragem e os jogadores decidiram que haveria condições para o jogo. Após o trabalho de drenagem do estádio Giuseppe Meazza (San Siro), a bola rolou.

O Hellas Verona começou a partida indo para cima do Milan, que mostrou efetividade para sair na frente do placar diante de sua torcida aos 8 minutos. Após roubada de bola no meio de campo, Giroud passou rapidamente para Rafael Leão sair cara a cara com o goleiro do Verona e o atacante português finalizou bem, mesmo caindo, para fazer 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, o goleiro reserva do Milan Marco Sportiello, substituto de Maignan, fez uma linda defesa para manter o time em vantagem. Folorunsho recebeu um lindo cruzamento de trivela e cabeceou firme em direção ao gol, mas o goleiro italiano pegou com a mão direita.

Na frente do placar, o Milan melhorou no segundo tempo. Pulisic finalizou cruzado e quase ampliou o marcador para o time mandante, que via o adversário seguir perigoso em busca do empate. O jogo seguiu muito brigado, jogada por jogada, sem grandes lances técnicos e a vitória por 1 a 0 permaneceu até o apito final.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias