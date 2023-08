Após duas semanas, Copa do Mundo Feminina já ultrapassou total de espectadores de 2019

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 10:39 Compartilhe

A Copa do Mundo de futebol feminino deste ano, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, já levou mais torcedores aos estádios em sua primeira fase do que toda a edição anterior do torneio, realizada na França, em 2019. De acordo com relatório divulgado pela Fifa nesta sexta-feira, após duas semanas e 48 partidas, a competição em território oceânico teve 1,2 milhão de espectadores até agora, enquanto a disputa na França teve o total de 1,1 milhão.

Há o detalhe de que houve um aumento de 24 seleções participantes para 32 de uma edição para outra, o que fez o número de jogos subir de 52 para 64. De qualquer forma, a Fifa avalia que o balanço parcial “superou as expectativas em vários aspectos”. Quando comparadas as primeiras 48 partidas de 2019 com as primeiras 48 de 2023, houve um aumento de 29% na presença do público. Até o momento, foram vendidos 1.715.000 ingressos, superando a meta inicial de 1,3 milhão.

A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia já teve três partidas com mais de 45 mil torcedores. Durante toda a disputa na França, apenas duas partidas conseguiram atrair um público de tal número. O maior público da atual edição foi o de 75.784 torcedores que estiveram no Austrália Stadium, em Sydney, durante a vitória por 1 a 0 das australianas sobre a Irlanda.

Em 2019, dez partidas em todo o torneio atraíram mais de 25 mil espectadores. Em comparação, a fase de grupos deste ano já viu vinte e uma partidas ultrapassarem a marca de 25 mil. Com isso, atual edição do mundial terminou a fase de grupos com uma média de público de 25.476 torcedores.

“Esta Copa do Mundo Feminina tem sido simplesmente única. Vimos um número recorde de gols, um número recorde de público, um número recorde de espectadores de todo o mundo. Estes são todos os ingredientes necessários para um torneio como esse, e somados a isso, a alegria, a paixão, e o coração. São grandes jogos e despertam todas as emoções”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em publicação nas redes sociais.

AUDIÊNCIA

A Fifa também apontou para um crescimento positivo da audiência das transmissões do torneio. A China, por exemplo, produziu a maior audiência para uma única partida em qualquer lugar do mundo, com 53,9 milhões de espectadores acompanhado sua seleção em duelo com a Inglaterra. Nos Estados Unidos, mais torcedores viram seleção americana enfrentar Holanda do que em qualquer outra partida anterior da fase de grupos na história. Foram 6,4 milhões de pessoas sintonizadas na partida.

O relatório da entidade também traz alguns dados sobre as transmissões em território brasileiro. Destaca as 8,5 milhões de pessoas que acompanharam a primeira semana do torneio pela Cazé TV, no YouTube e na Twitch, e também os 13,9 milhões que a Globo e a SporTV atraíram, somando o número dos do canais, durante a partida de estreia do Brasil, contra o Panamá.

Apesar disso, a audiência no Brasil foi menor do que a contabilizada na Copa da França, em 2019. A Fifa não divulgou os números, mas atribui isso ao horário das partidas, disputadas no início da manhã brasileira na atual edição e no período da tarde durante a disputa de quatro anos atrás.

